Come oramai consuetudine, domenica 5 aprile, prima domenica del mese, nei luoghi della cultura della Regione Siciliana l’ingresso sarà gratuito. La Pasqua quest’anno coincide col consueto appuntamento nazionale della “domenica al museo”. «Si tratta di una occasione da non perdere – commenta l’assessore ai beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – per riscoprire il nostro straordinario patrimonio artistico e vivere una giornata di festa diversa, all’insegna della bellezza e della conoscenza. La cultura dovrebbe accompagnare sempre i nostri momenti di festa e riempire il nostro tempo libero, arricchendoli di significato e accrescimento personale». Per conoscere tutte le iniziative e verificare gli orari di apertura e di chiusura dei siti si possono consultare le pagine web dei singoli musei e parchi archeologici.