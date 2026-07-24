“Con noi, tra di noi”, uno dei 9 progetti approvati del Dipartimento Regionale della Famiglia in attuazione al D.D.G. 3829 / 2023, promosso dal Comune di Partanna e gestito dall’A.I.A.S. di Castelvetrano e dall’Associazione Alba di Partanna, ha tracciato un bellissimo percorso di integrazione dedicato a ragazzi con disturbo dello spettro autistico e ai loro compagni di scuola. ​Durante l’anno, i due territori si sono uniti per offrire ai giovani una fitta serie di attività speculari. Tra Castelvetrano e Partanna i ragazzi si sono messi in gioco con lo sport, praticando tennis, equitazione e minivolley, ma hanno anche liberato la propria espressione attraverso laboratori di musica, teatro, comunicazione e attività ricreative. Non sono mancati momenti di pura socializzazione all’aria aperta e uscite estive al mare, il tutto coordinato da un’équipe di professionisti e supportato da un costante servizio navetta. ​Ora questo viaggio straordinario è pronto a celebrare i suoi frutti con una grande festa aperta a tutti. L’appuntamento è per il 30 luglio 2026 nella splendida cornice del Castello Grifeo di Partanna. ​La manifestazione avrà inizio alle ore 18:00 con le dimostrazioni pratiche delle attività sportive. Alle ore 20:00 si aprirà lo spazio espositivo per ammirare i lavori realizzati nei laboratori creativi, mentre alle ore 21:00 i ragazzi saliranno sul palco per un emozionante spettacolo di musica e teatro.

Il tutto si concluderà con un rinfresco per festeggiare tutti insieme e per testimoniare che ”Con noi tra di noi” non è solo il titolo di un progetto ma è una esperienza concreta di inclusione,