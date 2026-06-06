Torna per il quarto anno consecutivo l’infiorata a Partanna, la più grande che viene realizzata in Sicilia occidentale. Da ieri pomeriggio (venerdì 5 giugno) sono state avviate le attività per realizzarla lungo viale Regina Elena e nella giornata di oggi (sabato 6) e domani (domenica 7) l’infiorata sarà visitabile al pubblico. Quest’anno sono stati comprati 65 mila fiori i cui petali sono stati utilizzati per addobbare i 20 quadri. L’idea dell’infiorata è stata del giovane Giuseppe Barresi che, 4 anni fa, pensò all’iniziativa, disegnando anche i quadri poi affidati nelle mani delle diverse associazioni e gruppi della città. Oggi alle ore 18 si esibirà il gruppo folk “Fiori del mandorlo” di Agrigento per le vie del centro storico; alle ore 21,30, in piazza Falcone-Borsellino, spettacolo con la band “Soda Caustica 2.0”. Domenica 7, alle ore 9 e 10,30, in chiesa madre sarà celebrata la santa messa; ore 11, corteo con tamburi, musici e sbandieratori del Magistrato dei quartieri di Piazza Armerina; ore 12,30, in piazza Falcone-Borsellino, musica con Ruby & Co.; ore 19, santa messa in chiesa madre; ore 20,30, processione del Corpus domini sui quadri artistici; ore 23, giochi pirotecnici.