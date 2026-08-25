Sono ripresi i lavori di ristrutturazione del cine Astro di Partanna, iniziati dieci anni fa e rimasti incompiuti. Il cantiere è stato riavviato grazie all’affidamento da parte del Comune alla ditta “DRet System”, subentrata per scorrimento della graduatoria alla precedente impresa affidataria che, nel frattempo, è stata dichiarata fallita. Chiuso negli anni Ottanta, ora nel cine Astro sorgerà un centro di aggregazione rivolto alle giovani generazioni, e a tutta la comunità locale, dove poter svolgere eventi, conferenze, concerti e spettacoli. L’Amministrazione comunale, per l’avvio dei lavori, fermi del tutto dal 2020, ha dovuto predisporre una variante al progetto originario per evitare di perdere i soldi stanziati e spesi: la ristrutturazione è stata finanziata nel 2014 dalla Regione Siciliana per un totale di circa 1 milione 200 mila euro. «Il riavvio del cantiere del Cine Astro dimostra che con determinazione, e senso di responsabilità, è possibile riprendere il cammino di un’opera che sembrava ormai destinata a rimanere incompiuta», dichiara il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, ricordando che «i lavori erano iniziati con annunci roboanti nel settembre del 2016, e la loro conclusione era addirittura prevista per gennaio 2017. Da allora sono trascorsi dieci anni esatti, durante i quali un progetto importante per Partanna è rimasto sostanzialmente fermo», ha detto il sindaco.