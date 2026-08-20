Terminati i lavori di ammodernamento e ristrutturazione, l’ufficio postale di via Bengasi a Partanna ha riaperto i battenti con la nuova configurazione “Polis”. All’interno dell’Ufficio, oltre i consueti servizi postali, i cittadini potranno accedere ad alcuni di quelli forniti dalla pubblica amministrazione grazie proprio a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila Comuni con meno di 15 mila abitanti contribuendo al loro rilancio. La sala che accoglie i clienti è stata dotata di nuovi arredi e colori oltre a una corsia per ipovedenti e gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; sono stati realizzati sportelli ribassati dotati di sedute per richiedere in comodità i servizi della pubblica amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. Predisposta inoltre un’area self, dove verrà installato un totem automatico da quale i cittadini potranno richiedere e stampare in autonomia i documenti relativi ai servizi della pubblica amministrazione erogati. Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come ad esempio il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello.