È stato un successo di pubblico la due giorni dedicata all’infiorata a Partanna, giunta alla sua 4a edizione. Più di 20 mila sono stati i visitatori che hanno potuto ammirare l’infiorata allestita su viale Regina dove le associazioni locali hanno disegnato e colorato con 65 mila fiori i quadri. Anche quest’anno a organizzare l’infiorata sono stati Samuele Arsena, Salvatore Musacchia, Giada Almerigo, Giada Milazzo, Alessia Marrone, Franco Barresi, Giuseppe Barresi, Francesco Verde e don Antonino Gucciardi. In occasione dell’infiorata, in piazza Falcone-Borsellino, sono stati allestiti gli stands con espositori.