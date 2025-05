“Una line up pop e di qualità, con artisti di diversa provenienza e formazione, in un’entusiasmante miscela di linguaggi espressivi e generi musicali, per rivolgersi a un pubblico più ampio e trasversale possibile, tenendo insieme i meno giovani e le nuove generazioni. Perché la battaglia contro il pensiero mafioso attraverso la musica, l’arte e la cultura non può sottostare a mode, tendenze, nicchie culturali o di mercato ma deve aprirsi a tutte e tutti ed essere sempre più patrimonio collettivo di un’intera società”

Con queste parole l’associazione A Nome Loro annuncia i primi nomi in programma per la III edizione di A Nome Loro – Musiche e voci per le vittime di mafia, la maratona artistico-musicale ideata da Sade Mangiaracina che dal 2023 chiama a raccolta nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Selinunte – Comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani – i protagonisti della musica italiana ma anche giornalisti impegnati sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, attivisti anti-mafia e familiari delle vittime.

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di oltre 13.000 persone, unite in un unico urlo collettivo contro tutte le mafie, l’attesissimo evento – scritto dall’autore RAI Paolo Biamonte e presentato da Martina Martorano, Stefania Renda e Gino Castaldo – si terrà il 13 settembre 2025, con il sostegno di SIAE, Nuovo Imaie, CGIL CISL UIL e Ebat Trapani.

Ad alternarsi sul palco ci saranno nomi che hanno fatto la storia della musica italiana come Ron, Avion Travel ed Enzo Avitabile ma anche artisti di nuova generazione come Ditonellapiaga e Leo Gassman, il nuovo pop cantautorale di Dimartino, il jazz-rock alternativo e cinèphile dei Calibro 35 e un ensemble davvero unico come i Neri per Caso, tornati al successo di recente grazie anche alla presenza fissa a Gialappa Show. E poi ancora il cantautorato elegante di Bungaro in compagnia del sassofonista Raffaele Casarano, già direttore artistico di uno dei più importanti festival italiani – il Locomotive Jazz in Salento – la rock band di Scampia A67, il dj/producer di Assalti Frontali Bonnot, lo storico collettivo reggae/urban Shakalab e l’esplosione di fiati folk degli Ottoni Animati, il respiro mediterraneo di Cico Messina, il giovane cantautore Ermes Russo, i ricordi beat de Gli Asteroidi e l’attore, comico e conduttore di Striscia La Notizia Roberto Lipari.

Ma questi sono soltanto alcuni degli artisti protagonisti di A Nome Loro 2025: nelle prossime settimane verrà infatti annunciata la line up completa di questa III edizione che promette di riservare alcune sorprese.

Nel frattempo, sul versante di chi è quotidianamente impegnato nella lotta alla criminalità organizzata o che ha vissuto tragici lutti per colpa della mafia, hanno già confermato la partecipazione all’evento per portare la loro testimonianza e stimolare nuove riflessioni il giornalista di Repubblica Lirio Abbate (già in prima linea nelle due edizioni precedenti), Luisa e Giovanni Impastato di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato ma anche Salvo Ruvolo dell’associazione Musica e Cultura. E, inoltre: Antonio Vassallo, il fotografo che realizzò gli scatti delle auto di Giovanni Falcone e della sua scorta sul luogo della strage di Capaci; Margherita Asta, scampata all’attentato, nel 1985, al giudice Carlo Palermo – la cosiddetta “strage di Pizzolungo” – in cui persero la vita i suoi fratellini gemelli Salvatore e Giuseppe, oltre alla madre Barbara Rizzo.

“Rivendichiamo con orgoglio la stessa motivazione di quando questa avventura ha avuto inizio, ovvero affermare l’importanza di un impegno contro le mafie e la corruzione per una Sicilia veramente libera” afferma Sade Mangiaracina. “Se qualcuno si stesse chiedendo per quale motivo è importante ricordare le vittime di mafia e ribadire e provare a divulgare il verbo della legalità, le risposte le può trovare nei 180 arresti per mafia a Palermo di qualche settimana fa e nelle continue notizie di cronaca sulla criminalità organizzata che riempiono i giornali. La mafia esiste ancora, nonostante lo Stato abbia fatto passi da gigante, nonostante anche l’ultimo dei boss mafiosi Matteo Denaro Messina sia stato arrestato, nonostante la cultura antimafia sia patrimonio comune.

