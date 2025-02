Sabato 22 febbraio, alle ore 18, a Casa Planeta – Maharìa, via Santi Bivina 13 a Menfi, la giornalista di origini castelvetranesi Eliana Liotta presenterà il suo ultimo libro “La vita non è una corsa”, scritto in collaborazione con l’Università e l’Ospedale San Raffaele di Milano. Direttrice del mensile Benessere, autrice di numerosi saggi, divulgatrice scientifica, Eliana Liotta disegna un percorso di soste possibili per rispettare i tempi del nostro corpo e della nostra mente. Introdurrà l’autrice il Adriano Parisi Asaro. Dialogherà con la scrittrice Salvatore Corrao, professore ordinario di medicina interna all’Università degli Studi di Palermo e direttore di Medicina clinica all’Arnas.

L’evento è organizzato dalla Lega Navale Italiana di Porto Palo di Menfi insieme al Rotary club Menfi Belice Carboj, al Kiwanis club Menfi, alla Mondadori point di Castelvetrano. Inoltre, è patrocinato dall’Ordine dei Biologi di Sicilia e dal Comune di Menfi. L’iniziativa s’inserisce nel progetto a lungo termine “Salute, sport, prevenzione” promosso dalla sezione della Lega Navale di Porto Palo di Menfi.

AUTORE. Redazione