Sarà inaugurata giovedì mattina (ore 10,45) la nuova caserma della tenenza della Guardia di Finanza a Mazara del Vallo. L’immobile si trova in via Giovanni Burgio ed è stato confiscato al fratello di Totò Riina. Alla cerimonia d’inaugurazione seguirà quella di intitolazione al tenente Luigi Fiorentino, che si è distinto in due diverse occasioni durante il Primo Conflitto mondiale e per questo è stato insignito di due medaglie di bronzo e la croce di guerra al valor militare. Alla cerimonia saranno presenti, tra gli altri, il Comandante interregionale dell’Italia sud-occidentale, Generale di corpo d’armata Rosario Lo Russo, il Prefetto di Trapani Daniela Lupo e il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella.

AUTORE. Redazione