Da mercoledì 22 luglio – e sino a domenica 26 – “Jazz in cantina – Marsala Jazz Festival” a Marsala. Grazie a tre cantine storiche della città che ospiteranno i concerti, torna il jazz a Marsala. Il concerto d’apertura mercoledì 22 luglio alle cantine Pellegrino con Raphael Gualazzi. Si continuerà alle cantine Donnafugata giovedì 23 e venerdì 24: la prima sera in concerto Yaniel Matos & Victor Zamora e il Ricardo Toscano Quartet, venerdì 24, invece, Yumi Ito Quartet e il Daniel García Trio. Cantine Fina ospiteranno sabato 25 Alain Pérez y La Orquesta, formazione cubana di tredici elementi. Sempre alle cantine Fina, domenica 26, Cédric Hanriot & Time Is Colour – Vol. 3. Nell’ambito del festival si è svolto anche iniziative “fuori” cartellone: da sabato scorso e sino a martedì 21, il complesso monumentale San Pietro ogni sera ha ospitato musica d’autore. I biglietti per il festival sono in vendita su TicketOne, DIY Ticket e Boxol, oltre che presso l’agenzia viaggi “Lo Stagnone” di Marsala.