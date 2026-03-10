Lunedì 16 marzo, alle ore 18:30, il palcoscenico del Teatro Sollima di Marsala ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale ‘popolare’, proposta con successo dai direttori artistici, Katia e Giuseppe Oddo, della Oddo Management, e prodotta dall’associazione “Si Può Fare”. Si tratta de “L’alba del terzo millennio”, opera scritta da Pietro De Silva e prodotta dall’Associazione Progetto Teatrando.

Lo spettacolo vede come protagonisti due interpreti di grande spessore, Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro, diretti dalla regia di Federico Magnano San Lio.

Definito dalla critica come “due ore intense sospese tra il sacro ed il profano”, il testo di De Silva propone un dialogo incalzante che fonde comicità e riflessione profonda. La pièce si sviluppa come un duetto ben orchestrato in cui il riso si mescola a momenti di dissacrante analisi della realtà contemporanea, conducendo lo spettatore, con sensibilità e maestria, proprio verso quell’alba simbolica del terzo millennio che dà il titolo all’opera.