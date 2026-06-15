Un incendio ha distrutto stanotte un’ampia porzione della piattaforma di raccolta differenziata Sarco di contrada Ponte Fiumarella a Marsala. Le fiamme, la cui origine è al momento al vaglio degli inquirenti, sono divampate in un capannone dell’impianto che si occupa di trattare vetro, metalli e plastica provenienti dalla raccolta differenziata. Sul posto da stanotte stanno operando squadre dei vigili del fuoco provenienti dal comando provinciale e dai distaccamenti di Mazara e Alcamo. Per le indagini sono arrivati all’impianto anche i carabinieri e i tecnici dell’Arpa.