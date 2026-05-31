Federico Quaranta va alla scoperta della Sicilia occidentale, partendo da Marsala, famosa in tutto il mondo per l’omonimo vino, per le sue saline e il centro storico che offre un esempio particolarmente elegante di Barocco Siciliano. Ma anche per il suo caffè che vanta una tradizione centenaria. Da Marsala il viaggio prosegue verso l’interno alla scoperta della “nocellara del Belice” e del prezioso olio che se ne ricava. A guidare il conduttore anche il Direttore della nostra testata, Max Firreri. L’ultima tappa porta gli spettatori all’interno del Meraviglioso parco archeologico di Selinunte dove da circa un decennio si coltivano i grani antichi di Sicilia che erano praticamente scomparsi. A Castelvetrano, Federico Quaranta è stato accolto dal direttore Felice Crescente e Filippo Drago della ditta Molini del Ponte.

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