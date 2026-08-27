A distanza di un giorno dalla schiusa avvenuta all’altezza della 155a est di Tre Fontane, ieri sera nella baia di Kartibubbo a Torretta Granitola è avvenuta un’altra schiusa sotto gli occhi felici di bambini e adulti. Il nido da quasi due mesi veniva monitorato dalla rete di volontari che fanno capo al gruppo monitoraggio tartarughe Sicilia nord occidentale. Attorno al punto dove sono state deposte le uova è stata creata una protezione con rete e predisposto un corridoio verso il mare per evitare, in caso di schiusa, che le tartarughe avrebbero preso la direzione delle dune perché attratte dalla luce. Facendo la conta, gli ultimi giorni sono stati di trepida attesa per i volontari che, ieri sera, si sono ritrovati pronti con luce rossa in mano a guardare se la sabbia si muovesse per la fuoriuscita delle tartarughe. Quasi al tramonto lo spettacolo della natura e la corsa delle tartarughe verso il mare.