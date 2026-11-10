A Belìce Epicentro della memoria viva di Gibellina, è stata inaugurata l’ultima mostra di “Plenaria” dal titolo “Raccolta Bloom” con opere di Trudi Bloom, artista austriaca che vive tra la sua terra e Palermo. La mostra è la restituzione della residenza artistica che Bloom ha tenuto nell’ultimo mese proprio a Gibellina, guidando anche due incontri nell’istituto comprensivo del paese, insieme ai bambini. La mostra non si configura come una semplice esibizione di manufatti rari, ma si offre come la traccia visibile di un rituale di guarigione collettiva. Attraverso una complessa operazione di ecologia culturale, Trudi Bloom dimostra come la pittura contemporanea, se intesa come processo incarnato e relazionale, possieda la capacità politica di risarcire lo spazio, riconsegnando alla comunità di Gibellina una nuova, urgente cartografia del possibile. La mostra sarà visitabile sino al 19 dicembre. “Plenaria” è il progetto di Giuseppe Maiorana che è stato inserito all’interno del dossier “Portami il futuro” di Gibellina Capitale dell’arte contemporanea.