È stata eseguita, per la prima volta in Sicilia, la “Sinfonia Traubenfleisch” del maestro viennese Hermann Nitsch. Il concerto si è tenuto sabato scorso all’auditorium del Museo d’arte contemporanea “Ludovico Corrao” di Gibellina, nell’ambito di Gibellina Capitale dell’arte contemporanea. A dirigere sia l’orchestra e il coro del Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, Giovanni Tripi al sintetizzatore digitale, che la banda musicale “Gioacchino Rossini” di Gibellina è stato Andrea Cusumano che per Gibellina ha pensato a una nuova versione di “Traubenfleisch” (letteralmente “la polpa dell’uva”) nella quale ha inserito frammenti di una marcia del compositore palermitano Enrico Petrella, legata alla tradizione bandistica dell’Italia meridionale ed eseguita dalla banda di Gibellina. La notazione non convenzionale di Nitsch lascia ampi margini all’interpretazione. Cusumano, che da quasi trent’anni ne interpreta la musica, ha diretto numerose prime esecuzioni delle sue composizioni a Lipsia, Vienna, Bonn, L’Avana, Città del Messico, Napoli, Roma e Verona, collaborando, tra gli altri, con la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli, un organico da camera di Santa Cecilia e la Filarmonica dell’Arena di Verona. Ora per la prima volta in Sicilia, proprio a Gibellina.

Composta tra il 2007 e il 2017 e considerata una delle opere musicali più importanti di Nitsch, “Traubenfleisch” fu eseguita per la prima volta il 2 settembre 2017, in occasione del decimo anniversario del Nitsch Museum di Mistelbach, in Austria, dall’Orchestra Klangvereinigung di Vienna e dal Weinviertel Chor sotto la direzione di Andrea Cusumano. La sinfonia si articola in cinque movimenti – un’introduzione, un adagio, uno scherzo e due movimenti conclusivi – per una durata complessiva di circa novanta minuti. La partitura racchiude alcuni degli elementi centrali dell’estetica musicale dell’artista, tra i principali esponenti dell’azionismo viennese: lunghi accordi tenuti, cacofonie e cluster tonali, percussioni dal carattere quasi tribale, momenti di raccoglimento mistico e improvvisi contrasti drammatici. All’esecuzione a Gibellina ha assistito anche Rita Nitsch, vedova dell’artista. Il concerto ha ottenuto il sostegno della Nitsch Foundation di Vienna.