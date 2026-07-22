Innovazione digitale e memoria storica. Da questo connubio è nata l’iniziativa che gli alunni della Scuola secondaria di primo grado “Papa Giovanni XIII” di Gibellina (facente parte dell’Istituto comprensivo “G. Garibaldi-San Paolo II”) hanno messo in scena all’interno della sala Agorà. Una manifestazione multidisciplinare che si è aperta con l’ascolto del podcast-audio guida “Dalla memoria…al sogno” realizzata proprio dagli studenti durante i laboratori scolastici. Durante l’ascolto gli alunni sono intervenuti sulla scena interagendo con i simboli e le icone più significative della città, dando vita a una potente installazione visiva. Subito dopo l’opera teatrale incentrata sulla storia di Gibellina. Con recite e poesie i ragazzi hanno ripercorso le tappe fondamentali del territorio: dal dramma della distruzione e dal silenzio delle macerie, fino alla rinascita geometrica, ritmica e solare della nuova Gibellina.

A fare da legame a tutto il percorso è stata una colonna sonora d’avanguardia interamente curata a scuola. Le musiche originali si sono fuse con campionamenti dal vivo e un accurato lavoro di sound design, capace di restituire un’architettura acustica di grande impatto ed emozione. Il lavoro prezioso degli studenti non si è esaurito sul palco. Perché il podcast-audioguida è disponibile per tutti i visitatori che vorranno scoprire Gibellina attraverso la voce delle nuove generazioni. Questo è possibile cliccando sui qr-code nella grafica qui sotto. Al progetto hanno collaborato i docenti: D. Lombardo, G. Riggio, S. Pirrello, T. Ippolito, A. Capo e A. Maniscalco.