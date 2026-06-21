Gibellina – Capitale dell’Arte Contemporanea 2026 – e Selinunte, ospiteranno il secondo incontro dei Creative Europe Desk del Mediterraneo, dal 22 al 24 giugno 2026, con delegati provenienti dai Ministeri della Cultura di oltre 10 Paesi e dall’Unione Europea. L’evento è organizzato dal Desk Italia Europa Creativa e dal Desk di Cipro, in occasione del semestre di Presidenza della Unione Europea. Collabora all’iniziativa La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa- che ha sede primaria a Castelvetrano-Selinunte.

L’evento sarà aperto anche al pubblico e rappresenta un’occasione per esplorare le opportunità offerte dai programmi europei (Europa Creativa, Horizon Europe Cluster 2, Interreg e New European Bauhaus) per i settori culturali e creativi, valorizzando le esperienze dei beneficiari e rafforzando la cooperazione tra i Paesi, con un’attenzione particolare all’area mediterranea.

La giornata del 22 giugno, a Gibellina, sarà dedicata alle policy europee e nazionali per il Mediterraneo e allo showcase dei progetti cofinanziati dal sottoprogramma Cultura di Europa Creativa. Quella del 23 giugno, che si terrà presso l’Hotel Admeto di Selinunte, alla sezione Cross e Media di Creative Europe. Nel pomeriggio i partecipanti saranno ospiti del Parco Archeologico di Selinunte dove incontreranno il Direttore dr. Felice Crescente.

Nella giornata finale del 24 giugno, sempre l’Hotel Admeto di Selinunte, dalle 9 alle 13, si terrà un incontro dei manager rappresentanti di 10 Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa, per offrire l’opportunità per i rappresentanti dei Ministeri della Cultura del Mediterraneo di approfondire la conoscenza di una rete che, a partire dal patrimonio culturale e dal turismo, promuove i principi e i valori fondanti del Consiglio d’Europa: diritti umani, democrazia culturale, diversità culturale, comprensione reciproca e scambi transfrontalieri. Gli Itinerari Culturali rappresentano strumenti di dialogo interculturale e contribuiscono a una migliore conoscenza e comprensione della storia europea. Interverranno anche i rappresentanti di Larnaca (Cipro) Capitale Europea della Cultura 2030 e Victoria (Malta) Capitale Europea della Cultura 2031, quali progetti di cooperazione mediterranea ed in particolare con la Rotta dei Fenici. I panel saranno in inglese.

DESK ITALIA EUROPA CREATIVA

Istituito presso il Ministero della Cultura il Desk Italia Europa Creativa è coordinato dal 2021 dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea in partenariato con Cinecittà S.p.A. Il Desk promuove il Programma Europa Creativa in Italia, fornisce assistenza tecnica gratuita sui bandi che vengono pubblicati per i settori culturali e creativi, supporta la Commissione Europea e l’EACEA in studi e analisi delle politiche culturali europee. È composto dall’Ufficio Cultura, con sede a Roma presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea, e dagli Uffici MEDIA di Torino, Roma e Bari, gestiti da Cinecittà. Il Programma Europa Creativa con una dotazione finanziaria di 2.4 miliardi di euro per il 2021-2027 prevede tre componenti: MEDIA a sostegno dell’industria audiovisiva; CULTURA a sostegno degli altri settori culturali e creativi; la sezione TRASVERSALE che affronta le sfide e le opportunità comuni dei settori culturali e creativi, compreso l’audiovisivo.

Il primo incontro dei Desk del Mediterraneo si è svolto a Bruxelles il 3 ottobre 2025 e ha costituito una piattaforma di confronto sul ruolo dei Desk nel sostenere la cooperazione culturale nella regione mediterranea e nel promuovere la partecipazione al Programma, anche a partire dai riscontri dei beneficiari.

L’incontro di Gibellina, Selinunte è organizzato dal Desk Italia Europa Creativa – Ufficio Cultura e MEDIA, in collaborazione con i Desk Cultura di Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Croazia, Grecia, Cipro, Malta, Tunisia e i desk MEDIA di Grecia, Croazia, Portogallo, Slovenia e Cipro.

All’incontro del 24 saranno presenti i manager, oltre che della Rotta dei Fenici, anche di Atrium, Aromas – Itinerario delle Farmacie Storiche, Iron Age Danube Route, Iter Vitis, Itinerario dei Valdesi e degli Ugonotti, Itinerario di San Francesco d’Assisi, Strada della Ceramica, Via Francigena, Via Romea Strata. Sarà, inoltre, presente anche il rappresentante di Larnaca (Cipro) Capitale Europea della Cultura 2030 che ha come tema gli Itinerari del Mediterraneo in collaborazione con la Rotta dei Fenici, e Victoria (Malta) Capitale Europea della Cultura 2030, sul tema della insularità.

https://europacreativa.cultura.gov.it/incontro-creative-europe-desk-mediterraneo/