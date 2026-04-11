Da tre a quattro. C’è ora l’ufficialità della quarta candidata sindaco a Gibellina, dove a correre per la poltrona di primo cittadino ci sarà anche Daniela Pirrello, insieme all’uscente Salvatore Sutera e le new entry Peppe Fazzino e Gianluca Navarra. Con l’apertura del comitato elettorale “Gibellina 2026” (nome che, con molta probabilità, sarà scelto anche per la lista) è stata ufficializzata la candidatura dell’unica donna in corsa che, sino a qualche giorno addietro, era ancora data in forse. Daniela Pirrello, già assessore della Giunta guidata da Salvatore Sutera poi uscita di scena per sua scelta, dipendente dell’Agenzia delle entrate, è espressione di un gruppo di persone diverse che si definiscono unite da una sola certezza: «si può fare di più. Si può fare meglio. E lo si può fare insieme», è quanto proprio la Pirrello ha ribadito nel suo discorso d’apertura del comitato.