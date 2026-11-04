Seppur Castelvetrano sembra abbia dimenticato la storia dell’ex aeroporto militare in città – oggi pronto a diventare un campo fotovoltaico dopo la vendita del terreno da parte dell’Agenzia del Demanio – c’è chi, come l’architetto Maurizio Tosco, continua ad alimentare con ricerche e relazioni un pezzo di storia di quel sito che portò il nome di Castelvetrano in tutte le cronache mondiali. È di qualche giorno fa, infatti, la visita dei signori John e Paul Eklund al museo dello sbarco alle Ciminiere di Catania, dove è esposta la vetrina con tutti i cimeli del padre, il sergente Usaf Lars Eklund, donati proprio dalla famiglia. L’ingegnere Lars Eklund (morto nel 1999) fu un militare americano di servizio presso l’aeroporto militare di Castelvetrano fino al gennaio 1943 e si deve a lui se oggi esiste la lista di coloro erano al seguito del presidente degli Stati d’Uniti d’America Franklin Delano Roosevelt quando l’8 dicembre 1943 atterrò all’aeroporto di contrada Fontanelle. Fu proprio Eklund a redigere l’elenco di ufficiali e sottoufficiali che erano a seguito di Roosevelt. L’architetto Maurizio Tosco ha creato il legame con la famiglia Eklund con una prima richiesta d’amicizia su Facebook: «da lì è nata una stima sincera sulla quale è cresciuta la fiducia che essi hanno riposto in me quando gli ho proposto la donazione», spiega l’architetto Tosco.