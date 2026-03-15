Il Psi torna a Castelvetrano con “Avanti Castelvetrano”, il movimento che mette insieme un gruppo di professionisti e cittadini fuoriusciti da “Obiettivo città”. Non è un movimento neonato ma un ritorno, in effetti, visto l’esperienza socialista in città. «”Avanti Castelvetrano” vuole rappresentare uno spazio politico inclusivo, ispirato ai valori della giustizia sociale, della solidarietà, della libertà e della tutela dei diritti dei cittadini. In un momento storico complesso per la politica e per le comunità locali, il progetto intende contribuire a rafforzare l’impegno civico e la partecipazione democratica, ponendo al centro i bisogni reali dei cittadini», spiegano i componenti del neo movimento.

Nel corso dell’assemblea degli aderenti che ha sancito l’avvio del progetto politico, il gruppo ha individuato all’unanimità nell’avvocato Gianna D’Angelo la figura più idonea a ricoprire il ruolo di segretario comunale, riconoscendone le competenze, l’impegno civico e la capacità di rappresentare e coordinare il nuovo percorso politico. Allo stesso tempo è stato indicato nel sindacalista Daniele Guglielmino il portavoce del partito, figura che avrà il compito di rappresentare pubblicamente le posizioni e le iniziative del movimento.