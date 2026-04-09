All’istituto alberghiero “Virgilio Titone” di Castelvetrano (oramai inglobato nell’istituto superiore “Ferrigno-Accardi-Titone”) torna la terza edizione del contest enogastronomico “Inclusi…AMO tra padelle e shaker” per studenti con disabilità. L’iniziativa si terrà mercoledì 29 aprile, con inizio alle ore 9. «L’iniziativa – c’è scritto nel bando – intende promuovere e diffondere una cultura educativa fondata sul riconoscimento della diversità quale valore e risorsa, capace di arricchire i contesti di apprendimento e di favorire lo sviluppo armonico delle competenze personali, relazionali e professionali degli studenti». Ma cosa faranno gli studenti? Parteciperanno ad attività laboratoriali dedicate alla cucina mediterranea e alla mixology contemporanea, ambiti nei quali la tradizione gastronomica incontra l’innovazione tecnica e creativa. Ad affiancare gli studenti con disabilità saranno compagni che faranno da tutor. L’iniziativa è aperta agli studenti degli Alberghieri della Sicilia occidentale. Ogni scuola potrà iscrivere un massimo di quattro studenti, organizzati nelle seguenti squadre: 1 partecipante e 1 tutor per la sezione cucina e 1 partecipante e un tutor per la sezione sala-bar/mixology.