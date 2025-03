Sabato 22 marzo, con inizio alle ore 10,30, alla villa Falcone-Borsellino di Castelvetrano, si terrà “Supereroi”, una passeggiata tra illustri vittime di mafia, ricordando le loro storie drammatiche e coraggiose. L’evento è organizzato in occasione della XXX Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall’associazione “Libera” che quest’anno ha scelto la città di Trapani per celebrare la Giornata. L’iniziativa a Castelvetrano è organizzata da APS “Eco Risveglio” e da “La Corte di Re Letturino”, col patrocinio del Comune.

AUTORE. Redazione