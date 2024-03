Forze politiche e movimenti civici fanno iniziano a fare quadrato attorno al candidato sindaco Giovanni Lentini. Seppur non c’è ancora l’ufficialità, l’avvocato sarà uno di quelli in corsa per la poltrona di primo cittadino. In città è nato “Cittadini in democrazia”, un movimento civico di ispirazione politica: «Siamo uomini e donne che, con spirito costruttivo, propositivo, liberale e democratico, ci presenteremo alle prossime consultazioni amministrative», spiega Mimmo Celia, portavoce del movimento. Il movimento ha già annunciato che presenterà una lista di 24 candidati al consiglio comunale nella coalizione che sostiene Lentini. L’obiettivo? «Condividere insieme idee, valori e programmi per una vera rinascita della nostra città coinvolgendo le migliori risorse presenti sul territorio», dice ancora Celia.

AUTORE. Redazione