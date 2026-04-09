Si è svolta all’Althea palace hotel di Castelvetrano la cerimonia delle candele (Candle night) delle sezioni Fidapa di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Partanna, alla presenza della presidente del distretto Sicilia Ina Di Figlia, della segreteria nazionale Letizia Bonanno e della past residente nazionale Giuseppina Seidita. Le presidenti delle tre sezioni — Antonella Denaro, Antonella Moceri e Maria Angela Cangemi — hanno introdotto il significato della cerimonia delle candele, sottolineando il ruolo fondamentale della donna nella difesa di valori universali quali la parità di genere, la pace e il riconoscimento dei diritti umani. Alla serata hanno partecipato anche le presidenti di altre sezioni della provincia: Donatella Calamia (Trapani), Angelica Aiello (Mazara del Vallo), Dina Piazza (Paceco), la past presidente di Alcamo Rosalba Di Bella e la vice presidente di Salemi Anna Rapallo Pilocane. Nell’occasione della cerimonia delle candele sono state ammesse nuove socie al club.