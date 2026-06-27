Dovranno completarsi in 18 mesi i lavori di costruzione del nuovo impianto di biogas con produzione di biometano che nascerà in contrada Airone a Castelvetrano all’interno di una cava in disuso. La posa della prima pietra che avvia il cantiere è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del presidente del Libero Consorzio provinciale Salvatore Quinci, del presidente della Srr Trapani sud, Giacomo Anastasi, dell’assessore comunale a Castelvetrano Mariano Palermo e del sub commissario regionale alla gestione dei rifiuti Nicola Catania. A realizzare l’opera sarà la multinazionale svizzero-giapponese “Kanadevia Inova” che si è aggiudicata un appalto con “Sicily Biomethan srl”. Il progetto, sviluppato nell’ambito del decreto legislativo italiano DM 2022 sul biogas, sarà realizzato secondo un modello DFBOO (Design, Finance, Build, Own & Operate) attraverso una partecipazione del 90% con quota di controllo in Sicily Biomethan. Alla cerimonia di posa della prima pietra ha partecipato anche il il vicepresidente esecutivo e responsabile del business development di “Kanadevia Inova” Fabio Dinale.

Anche il vicesindaco della città Mariano Palermo, il sub commissario per il ciclo dei rifiuti della Regione Siciliana, Nicola Catania, il presidente del Libero consorzio comunale di Trapani Salvatore Quinci, il presidente della SRR Trapani Sud Giacomo Anastasi, il parlamentare regionale Dario Safina ed alcuni dei sindaci del territorio, Carlo Ferreri per Santa Ninfa e Francesco Li Vigni per Partanna, hanno sottolineato l’importanza di un tale investimento che consentirà di trasformare il rifiuto in risorsa.

Presenti anche i rappresentanti dei Carabinieri, del Corpo Forestale e della Polizia DI Stato

Nell’ambito di un contratto EPC “chiavi in mano”, Kanadevia Inova sarà responsabile della progettazione, dell’approvvigionamento e della costruzione dell’impianto.

L’ambito dei lavori comprende prima di tutto la tecnologia di digestione anaerobica, oltre a sistemi di pretrattamento delle materie prime, un’unità di biogas upgrading e impianti di compostaggio per il digestato trattato.

L’impianto sarà utilizzato per la produzione di biometano ottenuto da oltre 63.000 tonnellate all’anno di matrici alimentate, tra cui la FORSU, rifiuti alimentari e sfalci verdi, avvalendosi della tecnologia di digestione anaerobica a umido (Wet AD) brevettata da Kanadevia Inova.

L’impianto sarà dotato di una linea di lavorazione con una capacità di produzione di biogas pari a circa 4.420.000 Sm³/anno (520 Sm³/ora).

Per il gas upgrading verrà installato un sistema a membrane della serie M di Kanadevia Inova, che convertirà il biogas in biometano di qualità idonea all’immissione in rete, in linea con la capacità di lavorazione dell’impianto.

Con una produzione energetica annua prevista di biometano pari a circa 45,1 GWh (netti), il progetto darà un contributo significativo all’approvvigionamento energetico sostenibile e alla promozione dell’economia circolare nella regione siciliana.

È stato inoltre stipulato un contratto a lungo termine per la gestione e manutenzione dell’impianto, della durata di 20 anni.

“Questo progetto sottolinea la nostra posizione strategica nel mercato europeo del gas

Informazioni su Kanadevia Inova

Kanadevia Inova, precedentemente nota come Hitachi Zosen Inova, è un’azienda leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie verdi, all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni innovative per la transizione energetica, l’economia circolare e la decarbonizzazione. Con sede a Zurigo e oltre 3.500 dipendenti in 17 Paesi, Kanadevia Inova è specializzata nelle tecnologie Waste to X (WtX) e nel gas rinnovabile (RG), e fornisce impianti chiavi in mano e soluzioni di sistema che trasformano i rifiuti e i residui biogeni in risorse preziose.

Come parte della Kanadevia Corporation, la nostra missione è creare valore a lungo termine per la società e contribuire a un futuro senza sprechi. Adottiamo un approccio globale: dallo sviluppo del progetto, alla progettazione, all’approvvigionamento e alla costruzione (EPC), fino all’assistenza per tutto il ciclo di vita dell’impianto. Grazie all’integrazione di tecnologie all’avanguardia e al costante impegno nella ricerca e sviluppo, garantiamo che ogni progetto sia concepito per raggiungere prestazioni ottimali.

Con oltre 2.000 progetti portati a termine in tutto il mondo, il nostro team offre soluzioni innovative e personalizzate sia ai leader di mercato consolidati che ai partner nei mercati emergenti.