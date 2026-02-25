Le strade si Castelvetrano si trasformano in pista e la città diventa spettacolo. Cresce l’adrenalina per la prima prova del Trofeo Nazionale dei circuiti cittadini di kart in programma nei giorno 14 e 15 marzo. La manifestazione, organizzata dall’Associazione PKS Italia Motorsport di Castelvetrano e che si avvale del patrocinio del Comune di Castelvetrano, si svolgerà nei pressi della Chiesa di San Domenico. Le strade interessate alla manifestazione sono: Piazza Regina Margherita; Via Selinunte ; Via Giovanni Meli; Via Largo Ungheria; Via Marteri di Ungheria e Via Sciacca. Si tratta di una manifestazione Nazionale, facente parte del “Trofeo Nazionale circuiti cittadini Aci kart 2025” e sono previsti circa 100 piloti professionisti, provenienti da tutto il territorio regionale e nazionale. Oltre al valore sportivo, l’evento assume anche un valore turistico-ricettivo e pubblicitario per il territorio in quanto si tratta di una manifestazione particolare e di enorme interesse per la caratteristica della stessa. Ecco la planimetria ufficiale del circuito.