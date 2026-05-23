Domenica 24 maggio, a partire dalle ore 9.00, Castelvetrano ospiterà la 3ª tappa del circuito provinciale FiPAV, una giornata interamente dedicata ai bambini che amano e praticano la pallavolo. Insieme alla FiPAV saranno presenti le ASD del territorio, di Castelvetrano e non solo, che operano nel settore della pallavolo giovanile, promuovendo ogni giorno i valori dello sport, della condivisione e della crescita sana dei più giovani.

“Volley S3 in Agorà” nasce con un obiettivo preciso: riportare lo sport nel cuore della città, trasformando il nostro centro storico e il Sistema delle Piazze in luoghi di aggregazione, partecipazione e socialità. Sport, cultura e valorizzazione del territorio si incontrano così in una mattinata ricca di energia, entusiasmo e sorrisi, dove i più piccoli saranno i veri protagonisti. Un’occasione speciale per vivere il centro storico attraverso lo sport e restituire alle nostre piazze il loro ruolo di luoghi vivi, inclusivi e partecipati.