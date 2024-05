È ancora sfilata di big a Castelvetrano per la campagna elettorale per le comunali. Dopo Elly Schlein domani (venerdì 31 maggio) arriverà in città il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte per sostenere la candidatura del sindaco uscente Enzo Alfano. Chi gli ha organizzato la breve sosta in città, ha scelto due posti strategici e significativi. Dapprima, alle ore 11, incontrerà simpatizzanti ed elettori in via Papa Giovanni XXIII, nei pressi del Comando di Polizia Municipale. La zona è quella del quartiere Belvedere, considerato periferico e con non poche problematiche. Dopo l’incontro a Castelvetrano, alle ore 13 Giuseppe Conte si trasferirà a Marinella di Selinunte dove è stato organizzato un incontro nella zona dove ogni mattina si svolge l’asta del pesce. Qui incontrerà pescatori e non solo. Prima di andare via i pentastellati di Castelvetrano hanno organizzato un rinfresco a base di prodotti tipici.

AUTORE. Redazione