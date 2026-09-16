267a festa di Maria Santissima della Tagliata nell’omonimo santuario a Castelvetrano, da giovedì 17 settembre a mercoledì 23. Ecco il programma nel dettaglio. Giovedì 17, ore 21, cena di beneficenza al Santuario (necessaria la prenotazione). Venerdì 18, ore 19, Rosario e celebrazione eucaristica in preparazione alla festa. Sabato 19, ore 6,30, raduno delle comunità parrocchiali presso la parrocchia San Francesco di Paola e inizio del pellegrinaggio cittadino al Santuario; ore 8,30, santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Angelo Giurdanella; ore 11, santa messa presieduta dal Vicario generale don Gioacchino Arena; ore 17, santa messa presieduta da don Daniele La Porta; ore 19, santa messa presieduta da don Giacomo Putaggio, rettore del Santuario, con la presenza dei bambini delle scuole elementari. Al termine, benedizione degli zainetti per la scuola; ore 21, esposizione del Ss. Sacramento fino alle 24. Domenica 20, ore 9,30, santa messa presieduta da don Vincenzo Aloisi; ore 10,30, santa messa presieduta da don Nicola Patti, vicario foraneo; ore 12, santa messa presieduta da don Giuseppe Undari; ore 16,30, santa messa presieduta da don Francesco Ingrande; ore 19, santa messa presieduta da don Giacomo Putaggio, al termine benedizione degli insegnanti; ore 20,30, “Antiqua et Veneranda Imago”, fiaccolata e rievocazione storica con il carro trionfale che conduce alla chiesa l’antica Immagine della Madonna della Tagliata, trasportata dai tagliapietra (partenza dal chiostro dei minimi). Lunedì 21, ore 9,30, santa messa; ore 17,30, santa messa presieduta da don Gaspare Tortorici. Martedì 22, ore 9,30, santa messa; ore 17,30, santa messa presieduta da don Rino Randazzo. Mercoledì 23, ore 9,30, santa messa; ore 17,30, santa messa presieduta da fra Giuseppe Maria Pipitone.