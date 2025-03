È in corso, presso il suggestivo Convento dei Minimi di Castelvetrano, il convegno “Agricoltura di Precisione 4.0 e Olio Extravergine di Oliva Nocellara del Belice”, organizzato dal Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice nell’ambito della manifestazione “ROTOLIO – Agricoltura 4.0” . L’evento sta richiamando l’attenzione di esperti, produttori, istituzioni e organizzazioni di produttori (Op) nate proprio a Castelvetrano, segnando un’importante svolta nel settore: oggi, più che mai, è necessario unire le forze per affrontare un mercato sempre più esigente e competitivo.

• Le strategie di marketing e collaborazione tra produttori per affrontare le sfide del mercato.

• Le opportunità offerte dai bandi e finanziamenti regionali per il settore agricolo;

• I sistemi di controllo qualità e sicurezza per valorizzare il prodotto finale;

• Le strategie per garantire una filiera certificata e controllata nella produzione di oli di alta qualità;

A conclusione dell’evento, il Dott. Francesco Lo Grasso, in qualità di presidente della neonata associazione assaggiatori 4A, guiderà una seduta di assaggio certificata, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire le tecniche di valutazione sensoriale dell’olio extravergine di oliva.

L’iniziativa sta stimolando un vivace dibattito su un modello di agricoltura sempre più sostenibile, innovativo e competitivo, ponendo l’accento sul ruolo strategico dell’olio Nocellara del Belice per l’economia locale. Il Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice si conferma ancora una volta promotore di eventi di grande valore per il territorio, favorendo il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e imprese per lo sviluppo dell’agricoltura del futuro.