Non una, due o tre ma bensì 4 mostre fotografiche saranno accessibili e visitabili nel centro storico di Castelvetrano nel mese di maggio a partire da questo weekend. A organizzare gli eventi culturali è l’associazione “Senzanome” di Castelvetrano che sta promuovendo diverse iniziative volte a risvegliare la comunità artistica locale. L’idea nasce dall’incontro di alcuni giovani che hanno deciso di mettersi in gioco per promuovere e valorizzare il territorio, anche sotto il profilo sociale e artistico.

Le mostre, infatti, rientrano nel programma del festival “Nonsonocosa” che, proprio nel mese di maggio, si sta svolgendo con diverse attività quali un corso di fotografia base, uscite fotografiche sul territorio, workshop e, per l’appunto, le mostre che fanno riflettere su vari aspetti e tematiche: dal sociale all’ambiente, all’astratto, fino alla riscoperta di archivi inediti che hanno segnato una traccia indelebile del passato castelvetranese.

“Portal” è il nome della prima mostra che è già stata inaugurata alla Collegiata dei Ss. Pietro e Paolo (sistema delle piazze) lo scorso weekend alla presenza del sindaco della città Giovanni Lentini, dell’assessore Rosalia Ventimiglia e del direttore del Parco archeologico di Selinunte Felice Crescente. “Portal” contiene una serie di scatti inediti effettuati durante il periodo che va dagli anni ’60 agli anni ’80 del secolo scorso e riporta scene di vita quotidiana e uno spaccato paesaggistico del territorio dell’epoca. La mostra consiste in un’esposizione tradizionale di stampe gicleè incorniciate e in diverse installazioni audiovisive con l’ausilio di proiettori dislocate nelle stanze della Collegiata. Il materiale esposto è stato estrapolato da archivi inediti di fotoamatori di Castelvetrano, quali l’archivio “De Pasquale”, curato e restaurato dall’associazione stessa, l’archivio “Napoli” e altri di autori vari.

La seconda mostra si chiama “Bad Vibes” ed è di Giancarlo Filardo, visitabile presso i locali di Cusà Food & Drinks, al Sistema delle piazze.

Momento cardine del festival sarà il vernissage e la conseguente apertura della mostra“Changemakers” di Camilla Miliani, che sarà inaugurata venerdì 16 maggio, ore 17, in piazza Principe di Piemonte 7/9, alla presenza dell’artista originaria dell’isola d’Elba che, per l’occasione, terrà anche un workshop sulla fotografia il giorno successivo. Infine, la quarta mostra “X – Town” di Mattia Crocetti, sarà visitabile sempre a partire da sabato 17 maggio, ore 17, presso “Xeniahome”, in via Garibaldi 17.

Per info e dettagli:

senzano.me

+39 3928732655











AUTORE. Redazione