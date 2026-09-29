Sino al 31 dicembre Vincenzo Bucca sarà il Comandante della Polizia municipale di Campobello di Mazara. A conferirgli l’incarico è stato il sindaco Daniele Mangiaracina, dopo che Giuliano Panierino ha lasciato l’incarico per assumere la guida della Polizia municipale di Castelvetrano. Vincenzo Bucca, attualmente in organico alla Polizia municipale di Mazara del Vallo, lavorerà in distacco 12 ore a settimana a Campobello di Mazara. Per Bucca, in effetti, è un ritorno a Campobello di Mazara, visto che ha già ricoperto negli anni il ruolo di Comandante. In questo periodo di vacatio, ossia da quando Panierino è andato via e sino ad oggi, l’incarico di guidare il settore (è il VI) è stato affidato ad interim a Pietro Pantaleo, mentre quello che riguarda i servizi prettamente di Polizia municipale all’ispettore capo Gaetano Mangiaracina e, in caso di sua assenza, all’ispettrice Rosetta Iacono.