L’assessore l’ha definito un progetto educativo-culturale e si chiama “Una matita per cambiare il mondo”, destinato alle scuole dell’obbligo di Campobello di Mazara. Una cerimonia di consegna “simbolica” a bambini e ragazzi di colori, matite e penne colorate. Si terrà oggi pomeriggio (lunedì 14 settembre) – col primo turno alle ore 17,30 e poi a seguire gli altri due – al cineteatro Olimpia di Campobello di Mazara. Ai bambini dell’infanzia verrà donato un colore a matita, agli alunni della primaria verrà donata una matita e a quelli della scuola media una penna colorata. Ospite d’onore è annunciato il giornalista Felice Cavallaro.