A Campobello di Mazara la DC non porta in consiglio comunale nessun consigliere. Non ce l’ha fatto il consigliere uscente Giuseppe Bianco. Un dato, quello emerso da Campobello di Mazara, che porta il segretario regionale dei giovani DC a fare un’analisi. «A Campobello di Mazara, il voto racconta una dinamica complessa, tipica delle competizioni amministrative locali, dove pesano equilibri territoriali, sensibilità differenti e percorsi politici spesso articolati. Sarebbe sbagliato semplificare o piegare una realtà amministrativa complessa a letture esclusivamente di parte», dice Simplicio.

Per il giovane democristiano c’è un tema che questa tornata elettorale consegna, ossia che «i cittadini chiedono sempre più una politica capace di rinnovarsi davvero, di valorizzare energie nuove, competenze autentiche e classi dirigenti giovani ma preparate, capaci di interpretare il presente e costruire il futuro». Con riferimento alle elezioni comunali di Marsala, Simplicio ha tenuto a puntualizzare che «i territori chiedono serietà, visione, capacità di ascolto e processi decisionali chiari. Le elezioni non si vincono per inerzia, né per semplice appartenenza, ma attraverso la qualità delle scelte politiche e la capacità di costruire fiducia». La DC, sino a qualche giorno addietro, sosteneva l’ex sindaco Giuseppe Castiglione.