Quattro incontri, a partire da sabato 3 ottobre, ore 18, per terminare il 5 dicembre. Si svolgerà presso l’ex chiesa dell’Addolorata il “Cusa fest”, il festival letterario nazionale alla prima edizione, promosso dal Comune col contributo dell’Ars. La presentazione del festival è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del sindaco Daniele Mangiaracina, dell’assessore Bia Cusumano e della scrittrice Rosita Manuguerra. Il 3 ottobre si apre con la presentazione di “Cinema Persefone” di Marilena Renda. Si continuerà il 7 novembre con “La Sicilia salverà il mondo” di Renato Pennisi; il 21 novembre Roberto Puglisi presenta “Amare vuol dire non perdersi mai” e il 5 dicembre si conclude con “Fenice Iblea” di Paola Maria Liotta. Alla presentazione è stato presente anche Renato Alongi della rete “BiblioTp”.