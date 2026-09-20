Una nuova rassegna letteraria si prepara ad arricchire l’offerta culturale di Campobello di Mazara. Nasce “CusaFest”, festival dedicato alla letteratura e alle storie del territorio, ideato dall’assessore alla Cultura, Bia Cusumano con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale. La prima edizione della manifestazione sarà presentata mercoledì 30 settembre alle ore 18, negli spazi dell’ex chiesa dell’Addolorata. Sarà proprio in questa occasione che verrà svelato il cartellone completo e saranno annunciati gli autori e gli ospiti che animeranno i diversi appuntamenti della rassegna.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un evento capace di celebrare «la cultura, il territorio e le sue storie», attraverso una serie di incontri con autori e protagonisti del panorama letterario. Alla presentazione interverranno l’assessore alla Cultura Bia Cusumano, la direttrice culturale Jana Cardinale e il sindaco di Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina. Nel corso dell’incontro sono previsti anche momenti musicali affidati al cantante Peppe Clemente, accompagnato da Franco Giacomarro.

Il CusaFest è organizzato interamente dal Comune di Campobello di Mazara e gode del patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana. Per la realizzazione della manifestazione saranno utilizzati specifici fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica destinati agli enti impegnati nelle politiche di promozione della lettura e che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura la qualifica di “Città che legge”.

La rassegna avrà anche un legame diretto con il mondo della scuola. Il festival è infatti abilitato come percorso di formazione “scuola-lavoro” per gli studenti del triennio del Polo liceale “Cipolla-Gentile-Pantaleo” di Castelvetrano, diretto dal dirigente scolastico Leonardo Mangiaracina. I giovani avranno così la possibilità di affiancare all’esperienza scolastica un’attività legata concretamente all’organizzazione e alla promozione di un evento culturale. Partner sponsor della prima edizione saranno inoltre le cantine Colomba Bianca.

Con il CusaFest, Campobello punta dunque a creare un nuovo appuntamento culturale capace di mettere insieme libri, autori, giovani e territorio. Il primo passo sarà il 30 settembre, quando verranno finalmente svelati i protagonisti e il programma completo della nuova rassegna.