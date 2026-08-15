Al Comune di Campobello di Mazara per la nuova illuminazione pubblica saranno assegnati 2,8 milioni da parte dell’Assessorato regionale all’energia. La notizia è stata resa pubblica dalla minoranza (della quale fa parte l’ex sindaco Giuseppe Castiglione e l’ex presidente del consiglio Piero Di Stefano) che rivendica l’impegno nella progettualità: «Questo grazie a noi e al nostro impegno quando siamo stati al governo della città» Il progetto, il cui investimento complessivo è di € 5.718.680,00, riguarda l’ammodernamento della pubblica illuminazione nell’ottica della transizione ecologica e l’efficientamento energetico. I fondi derivano dal Fesr Sicilia 2021-2027. Tra le cose che la minoranza oggi rivendica c’è anche, quando Castiglione e Di Stefano erano al governo della città, l’avere intercettato finanziamenti per le passerelle sulla spiaggia, pulizia arenile ed edilizia scolastica.