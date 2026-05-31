“A giorni inizieranno i lavori di una vera e propria cittadella dello sport a Castelvetrano” lo rende noto Alessandro Quarrato, presidente dell’A.S.D. Polisportiva Aurora. Il progetto punta a trasformare l’impianto dell’ex campo alternativo “Franco Lombardo” per offrire nuove opportunità soprattutto ai giovani e alle famiglie. È previsto il recupero della struttura esistente e la realizzazione di nuovi spazi per sport ed attività culturali. Un’importante area in Via Tommaso Lucentini che troppo spesso è stata vandalizzata da gruppi di delinquenti che hanno causato ingenti danni ai locali presenti.

Con apposita deliberazione, la Giunta guidata dal sindaco Giovanni Lentini, ha riconosciuto l’interesse pubblico per il progetto dell’associazione “Aurora” che risulta già destinatario di un finanziamento regionale, elemento che consente di guardare con fiducia alla realizzazione dell’intervento senza pesare sulle casse comunali. In questo video è lo stesso presidente Quarrato che racconta alla nostra redazione, lo stato in cui si trova il progetto.