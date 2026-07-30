A mezzo secolo di distanza dalla maturità liceale si sono rincontrati gli ex alunni della III B del liceo classico G.Pantaleo di Castelvetrano dell’anno scolastico 1975/76. A 50 anni dalla maturità il piacere di ritrovarsi e’ stato ancora grande. Capelli imbiancati e tanta esperienza di vita: tutto è cambiato tranne la luce degli occhi, la voglia di condividere momenti di leggerezza e di gioia con i compagni di un tempo, degustando una cena squisita nell’accogliente e particolare location dell’home restaurant Villa la Chiesetta sulla strada che da Castelvetrano porta a Triscina.

Non è mancato il momento di riflessione con la lettura della poesia Itaca di Kavafis da parte di un ispirato Salvatore Graffeo. Momento di commozione nel ricordo dei compagni che non sono più su questa terra ed un pò di allegria e nostalgia nel cantare tutti insieme le canzoni di quegli anni. Lasciatisi 18 enni, nel corso di questi lunghi anni i ragazzi della III B , un gruppo coeso e comunque variegato ( sicuramente,proprio per questo, interessante) di 29 persone si sono incontrati piacevolmente altre volte , il 28 luglio scorso ci si è ritrovati con il medesimo spirito costruito insieme sui banchi di scuola. Erano presenti da Campobello Castelvetrano e Partanna :Anna Maria Accardi, Mario Accardi ,Manlio Barresi ,Luigi Calcara , Francesco Caruso, Vito Crociata, Di Bella Roberta, Ditta Lia, Tea Gentile,Gianfala Antonella Salvatore Graffeo, Filippo Leone, Lo Sciuto Salvatore, Giuseppe Pantaleo ,Tommaso Sansone, Ninfa Stallone.