Dalla passione nata sui campi di pallavolo a un sogno diventato realtà. L’arbitro di Castelvetrano conquista la promozione al Ruolo A: «È il coronamento di un sogno che accompagna chiunque inizi questo percorso».

Ci sono traguardi che arrivano dopo anni di lavoro silenzioso, studio e sacrifici. Risultati che, prima ancora di diventare realtà, rappresentano un sogno da inseguire con costanza. È il caso di Diego Lonardo, arbitro di pallavolo di Castelvetrano, che ha conquistato la promozione al Ruolo A, entrando così nella categoria arbitrale che gli permetterà di dirigere le gare di Serie A.

Un risultato importante, che premia un percorso cominciato con il Comitato FIPAV di Trapani, quando aveva appena 17 anni. Da allora quella che inizialmente era una passione si è trasformata progressivamente in un impegno sempre più importante, alimentato dalla voglia di crescere e di misurarsi con sfide di livello crescente.

«Diventare arbitro di Serie A è il coronamento di un sogno. Chiunque inizi questo percorso ambisce, prima o poi, a raggiungere i massimi livelli», è il senso delle parole con cui Lonardo racconta la soddisfazione per il traguardo raggiunto. Una gioia difficile da descrivere, proprio perché dietro quella promozione non c’è soltanto un risultato sportivo, ma un cammino fatto di dedizione, studio e sacrifici.

Da passione a obiettivo concreto

Per Diego la possibilità di raggiungere la Serie A ha cominciato a prendere forma con la promozione al ruolo nazionale e l’approdo alle gare di Serie B. È stato quello il momento in cui le prospettive sono cambiate: l’arbitraggio non era più soltanto un hobby da coltivare nel tempo libero, ma un percorso nel quale investire energie, competenze e ambizioni.

Quando ha iniziato a dirigere le gare di Serie B ha capito, infatti, che questo sogno poteva diventare qualcosa di concreto. Da quel momento ha iniziato a crederci davvero e a impegnarsi ancora di più per raggiungerlo.

Un passaggio che racconta bene come si costruisce una carriera sportiva anche lontano dai riflettori. Per arrivare a dirigere le partite del massimo campionato non basta solamente conoscere il regolamento. Servono preparazione tecnica, capacità di valutazione, equilibrio e la disponibilità a continuare a imparare. Qualità che, insieme alla passione, hanno accompagnato Lonardo fino alla promozione.

Il ruolo dell’arbitro oltre il fischietto

Nella pallavolo l’attenzione si concentra spesso sugli atleti, sulle azioni decisive e sul risultato finale. La figura dell’arbitro rimane talvolta sullo sfondo, ma il suo contributo è essenziale: garantire il corretto svolgimento della gara, applicare le regole e prendere decisioni, spesso difficili, che richiedono lucidità e responsabilità, anche nei momenti più delicati.

È un compito che impone concentrazione e capacità di gestire la pressione. Sul seggiolone l’arbitro è chiamato a decidere in pochi istanti, assumendosi la responsabilità delle proprie valutazioni. Ma l’esperienza arbitrale non si esaurisce in quei momenti: attorno al campo si costruiscono rapporti, amicizie e legami che accompagnano la crescita personale e sportiva.

È anche questo uno degli aspetti che Diego vorrebbe trasmettere a chi sta pensando di avvicinarsi al mondo arbitrale.

«Ai giovani dico di provare, di fare un tentativo. È vero, quando sei sul seggiolone sei solo tu a dover prendere le decisioni, ma fuori dal campo trovi un gruppo di amici con cui condividere esperienze e momenti che ti accompagnano nel tuo percorso pallavolistico».

Un traguardo che guarda al futuro

La promozione al Ruolo A rappresenta per Diego Lonardo un punto d’arrivo, ma anche l’inizio di una nuova fase. Dopo aver cominciato a 17 anni con il Comitato FIPAV di Trapani, il suo percorso lo porterà ora sui campi della Serie A, in un contesto che richiede competenze e responsabilità ancora maggiori.

Per Castelvetrano la sua storia è anche l’occasione per raccontare un volto dello sport che spesso rimane lontano dai riflettori: quello di chi lavora con costanza per raggiungere un obiettivo, contribuendo alla crescita di una disciplina attraverso un ruolo fondamentale.

Una strada costruita nel tempo, senza scorciatoie, nella quale la passione iniziale ha trovato forza nello studio, nel sacrificio e nella dedizione. E che oggi porta il nome di un arbitro castelvetranese pronto a misurarsi con il massimo livello della pallavolo italiana.