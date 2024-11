Martedì 26 novembre l’ANPI (Associazione nazionale partigiani d’Italia) festeggia gli 80 anni di vita e per l’occasione la sezione locale Castelvetrano-Campobello di Mazara ha organizzato al Sistema delle piazze di Castelvetrano la scopertura di una targa in ricordo dei partigiani castelvetranesi. Alle 11, presso il Liceo Classico, invece, è organizzato un incontro per ragionare insieme su come programmare un futuro migliore per il nostro territorio. L’ANPI Nazionale nei suoi 80 anni ha una lunga storia di battaglie per la pace, i diritti sociali e civili, il contrasto ai neofascismi, la difesa della Costituzione e della democrazia. Alle due iniziative prenderà parte Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale ANPI.

AUTORE. Redazione