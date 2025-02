Otto mesi per il risultato di un esame istologico e «nel frattempo il mio tumore è andato in metastasi». È quanto è successo a Maria Cristina Gallo, una donna di Mazara del Vallo, che ha presentato una denuncia presso la Procura di Marsala. Il caso è approdato anche al Ministero della salute. Il direttore generale Americo Cicchetti ha inviato al Dipartimento pianificazione strategica della Regione siciliana una nota chiedendo chiarimenti. «Facendo seguito alle notizie pervenute a questo ministero – dice la nota – riguardanti i lunghi tempi d’attesa per la refertazione di esami istologici risalenti ai mesi di maggio, giugno e luglio 2024 e con specifico riferimento all’annunciato impegno da parte dell’Asp di Trapani a refertare tutti i campioni istologici provenienti dai presidi ospedalieri del territorio di pertinenza entro il mese di gennaio 2025, si chiede a codesta amministrazione di verificare quanti esami istologici siano stati evasi ad oggi e quanti ancora ne restano da esaminare e di far pervenire alla scrivente Direzione generale una dettagliata relazione al riguardo entro e non oltre il 19 febbraio al fine delle valutazioni di competenza». Maria Cristina Gallo ha scoperto nel 2023 un fibroma durante una isterectomia. A oggi è sotto cura dell’Istituto tumori di Milano e si è già sottoposta a 15 sedute di chemioterapia.

AUTORE. Redazione