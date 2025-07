I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 70 Kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata in un’autovettura sottoposta a controllo a Palermo. Nelle scorse settimane, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio effettuati lungo le rotabili che conducono al capoluogo, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, dopo aver fermato un veicolo, procedeva all’identificazione dei 4 soggetti a bordo (di cui 2 gravati da precedenti specifici), che, mostrandosi da subito particolarmente agitati, fornivano dichiarazioni contrastanti circa la destinazione e i motivi del viaggio.

Pertanto, i militari operanti, effettuando una più approfondita attività di perquisizione del mezzo, rinvenivano, all’interno di due trolley da viaggio e di un borsone, n. 11 involucri avvolti in buste di cellophane trasparente, contenenti n. 691 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di Kg. 70,668. Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 500 mila euro.

I corrieri, tutti di origine romana, sono stati condotti presso la Casa Circondariale “A. Lorusso – Pagliarelli” di Palermo, a disposizione della locale Procura della Repubblica, che ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la custodia in carcere. L’odierna attività testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, primaria fonte di finanziamento per criminalità organizzata. Si evidenzia, infine, che in attesa di giudizio definitivo, trova applicazione, per tutti gli indagati, il principio della presunzione di innocenza.

