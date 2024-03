Si è svolta Domenica 17 Marzo presso il Parco dei Pini a Partanna la 48^ Assemblea annuale ordinaria dell’Avis Provinciale Trapani. In rappresentanza degli 8754 associati, circa 40 delegati eletti nelle rispettive assemblee avis comunali e 14 delegati rappresentanti legali delle Avis comunali della provincia, ma anche altri circa 100 associati non delegati si sono riuniti per valutare l’operato dell’ associazione e confrontarsi su i risultati raggiunti e gli obiettivi per il 2024.

Dopo il saluto di Benvenuto da parte del vice presidente Avis Comunale Partanna Antonino Mangialomini per conto del presidente Antonino Battaglia assente per motivi familiari, che ha ringraziato per la scelta della location nella propria realtà territoriale per un evento così importante, è arrivato anche il saluto dell’amministrazione comunale per conto del Sindaco Li Vigni, da parte del consigliere comunale Li Causi. Esaudiente e articolata la relazione attività del presidente Avis provinciale Trapani Francesco Licata, incentrata soprattutto sia sull’impegno di proselitismo soprattutto nelle scuole affinchè si contribuisca alla divulgazione del valori avisini e del volontariato nelle future generazioni e sia sull’importanza dell’attività avisina a supporto della medicina trasfusionale.

Soddisfazione espressa dal direttore sanitario associativo dott. Salvatore Stuppia che ha illustrato i dati donazioni delle Avis comunali confermando una forte crescita delle donazioni di sangue in provincia di Trapani nel 2023; 14146 di donazioni di sangue ed emo componenti registrando un +477 rispetto al 2022. Naturalmente non sono mancati gli adempimenti amministrativo contabili con l’esposizione del conto consuntivo 2023 e bilancio preventivo 2024 a cura del tesoriere Rag. Antonio Donato, certificati dall’organo di controllo del collegio dei revisori dei conti rappresentati dalla presidente dott.ssa Francesca Cangemi. Naturalmente non è mancato il dibattito e il confronto tra le delegazioni presenti con gli interventi di Giuseppe Bivona (pres. Avis Santa Ninfa), Giancarlo Zaccarini (Avis comunale Trapani), Giuseppe Todaro (Avis Valderice), Francesco Distefano (pres. Avis Salemi), Salvatore Di Natale (Avis Campobello), Luciano Rosas (Pres. Avis Marsala), Girolamo Castiglione (pres. Avis Valderice), Antonino Mangialomini (vice pres. Avis Partanna).

a platea assembleare ha riconfermato piena fiducia nell’operato della governance associativa, capitanata Francesco Licata, votando l’approvazione all’unanimità delle relazioni e bilanci. Un plauso all’attività di Avis in provincia è stata espressa dal neo commissario straordinario Asp Trapani Avv. Ferdinando Croce che è intervenuto in collegamento telefonico, il quale ha auspicato un proficuo rapporto di collaborazione e un incontro imminente con la delegazione avisina per mettere in campo una sinergia Asp e Odv per migliorare l’efficiente sistema sangue.

E’ intervenuto anche il Prof. Rosario Guzzo referente Ail di Partanna per ringraziare l’Avis Provinciale della donazione in occasione “Uova di Pasqua Ail” per sostenere la ricerca delle malattie del sangue e sottolineato il rapporto di collaborazione delle due consorelle associative per sostenere chi ha bisogno in tema di salute pubblica. Molta attenzione e gratidudine da parte di Avis regionale Sicilia rappresentata per l’occasione dal proprio delegato in assemblea nella persona del vice presidente dott. Carlo Sciacchitano, per le innumerevoli attività portate avanti e per il contributo che la provincia di Trapani da’ per l’autosufficienza ematica regionale; un plauso particolare al progetto “Comuni cardio protetti” che ha permesso la formazione in tema di BLS e l’istallazione di Dae in mezza provincia di Trapani in luoghi pubblici. Si sono chiusi i lavori con la conferma della nomina della commissione verifica poteri provinciale con il sig. Bartolomeo Di Martino (Avis Campobello), sig. Vito Varvaro (Avis Castelvetrano) e il sig. Alberto Fontana (Avis Valderice); l’assemblea ha anche avanzato la candidatura del sig. Saverio Spina (Avis Partanna) alla commissione verifica poteri Avis Sicilia. Infine l’assemblea ha eletto la delegazione di 18 componenti (delegati persone fisiche) che, insieme ai presidenti delle Avis trapanesi, rappresenterà l’Avis provinciale Trapani alla 54^ Assemblea Avis Regionale Sicilia che si terrà dal 26 al 28 Aprile 2024 a Siracusa.

