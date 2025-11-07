Un capo di gabinetto, 2 addetti alle relazioni interne ed esterne e un segretario particolare. È questa la nuova rimodulazione dell’Ufficio di gabinetto che il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini vuole. Ad approvare il nuovo assetto è stata la Giunta municipale con una delibera – è la 213 del 21 ottobre scorso – votata da tutti gli assessori, escluso Salvatore Ingrasciotta perché assente. Una nuova struttura dell’Ufficio alle dirette dipendenze del sindaco dove attualmente, oltre alcuni dipendenti comunali, c’è anche il portavoce Antonino Centonze con un incarico a titolo gratuito. Secondo quanto c’è scritto nella delibera l’Ufficio di gabinetto col nuovo assetto si occuperà, tra le altre cose, di organizzare eventi e presentare programmi, iniziative ed eventi organizzati dall’ente, gestire la comunicazione in caso di particolari emergenze, coadiuvare il sindaco nella cura dei rapporti con gli altri enti locali del territorio.

Nella delibera si legge anche che «il personale di cui trattasi è individuato nell’ambito di un rapporto instaurato in base all’intuitu personae, richiedendosi tuttavia che il carattere fiduciario della scelta sia comunque accompagnato dalla valutazione delle esperienze e competenze dei collaboratori per un loro efficace inserimento nella organizzazione e un apporto proficuo alla realizzazione dei programmi del mandato».