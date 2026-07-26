Arriva a Triscina la comicità siciliana con “Vi presentu a me figghia cu la voli si la pigghia”. Un intreccio di equivoci, risate e personaggi irresistibili animerà il palcoscenico del teatro “Franchi e Ingrassia” nelle serate del 30 e 31 luglio. Con inizio alle ore 21 il gruppo teatrale “Amici dell’Araba Fenice” parte integrante della Pro Loco Castelvetrano Triscina metterà in scena la commedia dialettale comica in due atti di Salvatore Bascio.

Al centro della storia la famiglia Camisari: Antonio e Maria figure simpatiche ma dal carattere tutt’altro che tranquillo alle prese con la figlia Vittoria. Attorno a loro ruotano un susseguirsi di situazioni imprevedibili, in cui farà sentire anche il suo peso anche Alfredo compare ed amico del cuore di Antonio, pronto -forse- a dare consigli o complicare di piu’ le cose. Fra battute incalzanti, colpi di scienza ed esilaranti incomprensioni , lo spettacolo promette un sano divertimento celebrando il teatro popolare in dialetto siciliano anche nella contemporaneità. Una commedia che conquisterà il pubblico con personaggi autentici, dialoghi brillanti e situazioni nelle quali e’ possibile riconoscersi.l’invito e’ rivolto a tutti famiglie, giovani , meno giovani che desiderano trascorrere una serata spensierata lasciandosi conquistare da una commedia brillante ricca di colpi di scena, perchè in fondo una risata condivisa è uno dei modi migliori per vivere il teatro. A calcare il palco : Mimma Monachella, Salvatore Graffeo, Denise Sammartano, Mario Virtuoso, Elena Luppino, Ninetta Pulaneo, Gianni Buonocore, Francesco Bascio, Salvatore Bascio.