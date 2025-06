La Regione Siciliana continua a distinguersi a livello nazionale per l’impegno nella promozione della sostenibilità ambientale, con un crescente sostegno concreto ai Comuni virtuosi. Per il 2024 è stato previsto un riparto di 250.000 euro, in netto aumento rispetto ai 100.000 euro stanziati nel 2023. Lo scorso anno, i fondi sono stati assegnati a due Comuni: Favara (Agrigento) e Roccalumera (Messina), che hanno ricevuto 50.000 euro ciascuno per finanziare iniziative ecologiche sul proprio territorio.

Nel 2024 la Sicilia ha registrato un importante incremento nel numero di Comuni riconosciuti come “Plastic Free”, passando da 2 a 7. Tra questi anche il Comune di Castelvetrano che nel 2024 è stato ufficialmente inserito nell’elenco riconosciuto dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Grazie al grande lavoro dele referenti locali Emanuela Indiano e Manuela Cappadonna Castelvetrano ha raggiunto ottimi risultati sia con le giornate dedicate alle raccolte di clean up sia con il lavoro fatto nelle scuole.

Gli altri Comuni premiati sono Modica, in provincia di Ragusa; Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina; Avola, in provincia di Siracusa; Belpasso, in provincia di Catania; Cefalù, in provincia di Palermo; e nuovamente Favara, in provincia di Agrigento. A ciascuno sarà assegnato un contributo pari a 35.714,29 euro, da destinare al potenziamento delle azioni ambientali già avviate.

Il riconoscimento “Comune Plastic Free” viene attribuito agli enti locali che si distinguono per l’attuazione di misure efficaci nella riduzione della plastica monouso, nel contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione virtuosa dei rifiuti urbani.

Dal 2019, Plastic Free Onlus ha avuto un ruolo determinante in questo percorso, organizzando oltre 8.472 appuntamenti di clean-up, coinvolgendo più di 305.949 studenti in 3.939 incontri scolastici e rimuovendo 4.581.463 kg di plastica e rifiuti dall’ambiente.

“In Sicilia stiamo assistendo a un vero e proprio cambio di passo culturale – dichiara Antonino Giuffrida, referente provinciale Plastic Free Onlus per Catania –. I Comuni stanno dimostrando di voler investire in progetti concreti per la tutela dell’ambiente e la sensibilizzazione dei cittadini, soprattutto delle nuove generazioni. Questo riconoscimento non è un punto di arrivo, ma un incoraggiamento a fare ancora di più, insieme”.

