A Campobello di Mazara, venticinque anni fa, Francesco Ciravolo e Francesca Greco, marito e moglie, hanno scelto di condividere un progetto lavorativo. Il 22 novembre a Campobello di Mazara, hanno condiviso il racconto di quel percorso con i clienti e con le persone che li hanno affiancati nel tempo. “Questa sera vorrei raccontarvi qualcosa che va oltre il nostro lavoro, vorrei parlarvi del nostro progetto di vita”, ha detto la Family Banker Francesca Greco nel suo intervento.

I due coniugi, entrambi Family Banker di Banca Mediolanum, hanno ripercorso la loro storia professionale e familiare durante una serata dedicata ai loro ospiti, dinanzi a più di 200 persone. A ripercorrerle è stata Francesca Greco, Family Banker da gennaio 2026, che nel suo intervento ha ricordato come lavorare acconto al marito abbia voluto dire confrontarsi giornalmente nelle decisioni, sostenersi nei momenti più impegnativi e condividere obiettivi e responsabilità. Il suo ingresso nella professione è una tappa recente nella storia dell’ufficio e si inserisce in un percorso che ha nella fiducia e nella cura del rapporto con i clienti i temi centrali della serata.

“Crediamo che dietro ogni patrimonio ci sia una storia, dietro ogni investimento ci sia un progetto”, ha detto Francesca Greco. Nelle sue parole, le scelte finanziarie racchiudono spesso anni di sacrifici, aspettative e decisioni che riguardano il futuro di una intera famiglia. Da qui il valore attribuito alla fiducia, una relazione che si costruisce nel tempo attraverso la presenza, la competenza e la trasparenza.

La serata è stata dedicata ai clienti, ringraziati per la fiducia accordata negli anni e per il continuo confronto professionale ed umano generato nel tempo. Il ringraziamento si è esteso anche ai collaboratori che negli anni sono stati al loro fianco, al team di lavoro ed ai colleghi di sede per il sostegno continuo e puntuale nel lavoro quotidiano.

Il passaggio più personale ha riguardato i rispettivi genitori, da cui i coniugi hanno appreso il valore dell’impegno e della serietà e le figlie Gaia e Clara. A loro desiderano trasmettere, attraverso l’esempio, la convinzione che la passione e la costanza possano trasformare un desiderio in un progetto concreto. Durante la serata sono stati omaggiati due libri sulla vita del Presidente di Banca Mediolanum Ennio Doris a uno dei primi clienti del Family Banker Office di Campobello di Mazara e uno dei più recenti.

Lo sguardo infine è andato al futuro, esprimendo il desiderio di continuare a crescere nella professione e di essere ricordati per “la fiducia, la serietà e la capacità di esserci”.

FRANCESCO CIRAVOLO E FRANCESCA GRECO