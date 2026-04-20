Un 23enne con problemi di autismo di Mazara del Vallo è stato aggredito e derubato del portafogli mentre si trovava da solo all’interno di villa Iolanda. Il ragazzo era in compagnia della sorella in un locale e ha deciso di fare una passeggiata da solo quando è stato bloccato e derubato da un altro giovane, già identificato dai carabinieri. “Debellare la criminalità e dare sicurezza ai cittadini è una delle priorità condivise. In parallelo si pone un problema educativo e di società che merita approfondimenti e interventi ad ogni livello”, ha commentato il sindaco Salvatore Quinci.